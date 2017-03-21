Diyarbakır'daki yasak sona erdi

Valilikten yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçeleri kırsalında faaliyet yürüten, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen teröristler ile işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristlerce kullanılan sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi, malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, operasyon düzenlenen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlanması amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, Lice ve Hani ilçelerine bağlı 10 kırsal mahallede 19 Mart'ta saat 20.00'den itibaren duyurulan sokağa çıkma yasağının saat 08.00 itibarıyla kaldırıldığı kaydedildi.