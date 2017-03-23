Diyarbakır'dan Ankara'ya 6 tane F-16 kaçırmışlar

15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili Diyarbakır'da görev yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı askerlere yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. FETÖ'cü pilotların 6 F-16 tipi savaş uçağını gaspederek, darbe girişimine destek amacıyla uçakları Ankara'ya götürdüklerini belirtildi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında TBMM'yi bombalayan uçakların kalktığı Diyarbakır'daki 2'nci Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli, 8'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Kurmay Albay Ali Durmuş ve 2'nci Birleştirilmiş Hava Hareket Merkezi Amiri Kurmay Albay Bülent Gürdoğan hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs', 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

6 UÇAK GASP EDİLEREK ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ



Hazırlanan iddianamede FETÖ/PDY terör örgütü ve darbe girişimini ayrıntılı olarak anlatan savcı, 15 Temmuz günü Diyabakır 8'inci Ana Jet Üssü'nden Yıldıray Korkmaz, Yavuz İstek, İbrahim Yozgat, Aziz Ersel Emanet, Ceyhan Karakurt, Fatih Şen, Ahmet Özdemir ve Erdem Erdoğan adlı pilotların 6 F-16 tipi savaş uçağını gaspederek, darbe girişimine destek amacıyla uçakları Ankara'ya götürdüklerini belirtti. Bu uçakların Ankara'da yapılan alçak uçuşlarda kullanıldıktan sonra darbecilerin karargahı niteliğinde olan Akıncı Hava Üssüne indiğini kaydeden savcı, darbeye teşebbüs ile ilgili olarak 8'inci Ana Jet Üssü'nde meydana gelen olaylara ilişkin yaklaşık 200 şüphelinin ifadesinin alındığını vurguladı.

DHA & AA