YEREL HABERLER
Diyarbakır Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

DİYARBAKIR'IN BİR İLÇESİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Diyarbakır'ın bir ilçesinde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 10 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Valilikten yapılan açıklamada, Lice ilçesi kırsalında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, operasyon bölgesinde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ilgili yasa maddeleri gereğince Kayacık, Ortaç, Yalaza, Tepe, Arıklı, Serince, Çağdaş, Uçarı, Dibekköy ve Yolçatı mahallelerinde bugün saat 05.00'ten geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bilgisi verildi.

Yasak kararının, sivillerin zarar görmesini önlemek için alındığı vurgulanan açıklamada, buna riayet edilmesinin vatandaşların can ve mal güvenliği bakımından önemli olduğu ifade edildi.

AA
396
Barboros Şansal tutuklandıBarboros Şansal tutuklandı
Reina'daki katliamdan kurtulan kadın o anları yazdıReina'daki katliamdan kurtulan kadın o anları yazdı
Reina katliamının şifresini o gazeteci çözdüReina katliamının şifresini o gazeteci çözdü
Şamil Tayyar: Reina baskını CIA eylemidirŞamil Tayyar: Reina baskını CIA eylemidir
Yeni Şafak'tan yeni Suat Kılıç iddialarıYeni Şafak'tan yeni Suat Kılıç iddiaları
Abdullah Gül'ün darbe komisyonuna verdiği yanıtlarAbdullah Gül'ün darbe komisyonuna verdiği yanıtlar
Yıldırım'dan esnafa iki büyük müjdeYıldırım'dan esnafa iki büyük müjde
İngiliz Times'tan dikkat çeken DEAŞ analiziİngiliz Times'tan dikkat çeken DEAŞ analizi
''AKP içindekileri temizlesin''''AKP içindekileri temizlesin''
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS