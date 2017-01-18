Dizel araçların trafiğe çıkışı yasaklandı

Norveç’in başkenti Oslo’da hava kirliliğinin yoğunlaşması üzerine belediye sınırları içerisinde dizel araçların kullanılması yasaklandı.
Bugünden itibaren geçerli olacak düzel araçların kullanılması yasağının ne kadar süreceği konusunda açıklama yapılmadı. Toplu taşıma araçları, taksiler ve bazı nakliye araçları ise yasak kararının dışında bırakıldı.Dizel araç kullanma yasağına uymayan sürücüler ise bin 500 Norveç Kronu ceza ödemek zorunda kalacaklar.
DENETİMLER BAŞLADI
Yasağın ilk gününde denetimlere başlayan belediye görevlileri ise bugün için yasağa uymayan araç kullanıcılarına ceza kesilmediğini, sadece yasak konusunda bilgi vermekle yetinildiğini açıklayarak yarından sonra ceza yazılmasına başlanacağını belirtti.
Geçtiğimiz yıl Aralık ayında da Paris, Meksiko, Madrid ve Atina Belediye Başkanları aldıkları ortak kararla en geç 2025 yılına kadar kentlerinde bütün dizel binek araçları ile ağır vasıtaların kullanılmasının yasaklanacağını duyurmuşlardı.
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DİZEL ARAÇLARIN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI
Oslo Belediyesi, dizel araçların trafiğe çıkmasını yasakladı. Gerekçe hava kirliliği.
Norveç’in başkenti Oslo’da hava kirliliğinin yoğunlaşması üzerine belediye sınırları içerisinde dizel araçların kullanılması yasaklandı.
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