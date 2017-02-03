''Dizilerde hayır propagandası yapılıyor'' suçlaması

Sabah gazetesinden Mesut Alan’ın haberinde, şu ifadeler yer aldı:

“Dizilerde öne çıkan mesaj sahnelerinin ilk örneği Kanal D'de yayımlanan 'Hayat Şarkısı'nda ekranlara geldi. Dizinin bu haftaki bölümünde ev halkı masada otururken, babaannenin torununu görmeye gidip gitmemesi konusunda oylama yapılıyor ve 'Hayır' kararı çıkıyor. Tüm aile üyelerine fikir danışan baba, herkesten 'Hayır' cevabını alınca babaanneye dönüp ‘Bana kalsa gönülden 'Evet' diyeceğim ama ahaliyi görüyorsun, asma suratını karar belli’ diyor. Bu sahne sosyal medyada 'Referanduma gönderme yapıldı' şeklinde yorumlandı. Algı operasyonuna katılan bir diğer dizi ise yine Kanal D ekranında yayımlanan 'Adı Efsane' oldu. Dizide geçen nezarethane sahnesinde Erdal Beşikçioğlu'nun canlandırdığı basketbol hocası, nezarethaneye giren öğrencisinin ‘Ee, ne olacak şimdi, her şey bitti mi yani?’ sorusu üzerine ‘Her şey 'Hayır'lı olacak’ diyor.”

Star TV'deki Kara Sevda dizisi içinse şu iddialar ortaya atıldı:

“Senaryo gereği yönetim kurulu başkanı seçimi yapılıyor ve karar 'Hayır' çıkıyor. Seçimlerinde kazanacağına kesin gözüyle bakan karakter ise seçimi kaybedince çılgına dönüyor ve ‘Bu benim imparatorluğum’ diyerek, odadaki eşyaları fırlatıyor.”

Haberde görüşü sorulan Yazar Salih Tuna ise “Birileri dizilerini gündeme getirebilmek, reytingdeki kan kaybını durdurabilmek için bu tür oyunlara başvuruyor” değerlendirmesinde bulundu.