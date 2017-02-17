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''DOĞADAN SANATA'' RESİM SERGİSİ TSKM’DE AÇILDI

''Doğadan Sanata'' resim sergisi TSKM’de açıldı

Sanatçı Mustafa Canlı’nın “Doğadan Sanata” isimli resim sergisi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı.

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Maltepe Belediyesi’nin şubat ayındaki kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergi, sanatseverlerin katılımıyla kapılarını açtı. Sergide sanatçının doğada bulunan taşları ve çakıl taşlarını da değerlendirip, üç boyutlu hale dönüştürdüğü eserleri yer alıyor. Sergide İstanbul’un simgesi olan vapurlar, Anadolu’daki yaşamı yansıtan eserler, manzara resimleri, kolaj çalışmaları tablolara yansıdı. Sergide, sanatçının Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Afyon Kocatepe’deki görüntüsüne, çakıl taşlarıyla yer verdiği tablosu büyük ilgi topladı.

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