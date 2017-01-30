Doğadan yabani orkide toplayanlara rekor ceza





Yozgat'ın Gülyayla Köyü'nde, geçen yılın Mayıs ayında salep toplarken Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yozgat Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yakalanan Ali Çetin'e 2 bin 872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9 ve 20'nci maddesi uyarınca 40 bin 913 lira para cezası kesildi. Salep toplamanın yasak olduğunu bilmediğini ve kesilen cezayı ödeme gücü bulunmadığını ifade eden Çetin, cezaya itiraz etti, ancak bir sonuç alamadı. Kesilen cezanın yüksek olması nedeniyle ödeyemeyeceğini belirten 4 çocuk babası Ali Çetin, şunları söyledi:



"Geçen yıl bahar ayında arkadaşlarımla birlikte salep toplarken orman görevlileri yanımıza geldi ve bize salep toplamanın yasak olduğunu söylediler, tutanak tuttular. Aradan bir süre geçtikten sonra tebligat geldi. Tebligata baktığımızda bana 40 bin 913 lira ve yeğenime yine aynı miktar olmak üzere toplam 81 bin 826 lira ceza geldi. Bizim bu rakamı ödeme imkanımız yok. Cumhurbaşkanımızdan, başbakanımızdan, bakanımızda yardım bekliyoruz. 4 çocuğum var. Anne ve babama da ben bakıyorum. İnşaatlarda amelelik yaparak geçimimi sağlıyorum. Bu parayı ben hayatım boyunca bir arada görmedim. Benim bunu ödeme gücüm yok. Yasak olduğunu bilsek salep toplar mıyız. Kilosu 15-20 liradan satılan salep için 40 bin lira ceza ödemek ister miyiz. Bir uyarı yapılmadan bize ceza kesildi. Ben yandım başkası yanmasın, salep toplamak yasakmış, salep toplayanlar salep toplamayı bıraksın."



Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Yozgat Şube Müdürü Cihan Eğilmez, çevre kanununun 20'nci maddesi gereğince devletçe koruma altına alınmış olan salep yumrularının sökülmesinden dolayı vatandaşlara cezai işlem uygulandığını belirtti.



