Fakat gelişen teknolojiyle birlikte insan sağlığını olumsuz etkileyen durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu sorunlardan en önemlilerinde biri de obezitedir. Diğer bir deyişle kilolu olma sorunudur. Her 4 kişiden 1’i kilo problemiyle karşı karşıya kalıyor. Bu durum insanları zayıflama hakkında farklı yöntemlere itiyor. Sağlıklı zayıflama konusunda bir arayış içerisinde olanlar, bu kez de yüzlerce seçenek arasında kaybolup gidiyor. Zayıflama ilaçları, zayıflama çayları, bantlar, kremler, bitkisel ürünler… ama hangisi? Hangileri sağlıklı zayıflama yöntemleri hangisini uygulamak doğru? Sağlıklı zayıflamak için bazen kendi usulleriyle bazen de çevresindeki gelişmeleri uygulayarak sağlıklı bir şekilde zayıflamaya çalışıyor. İşte kafaları karıştıran asıl soru burada başlıyor.

Nasıl zayıflayabilirim? Zayıflamada etkili olan yöntemler nelerdir? Doğal zayıflama nasıl olur? Hızlı kilo vermek sağlıklı mı? En uygun diyet listesi nasıldır? Mide kelepçesi nedir? Zayıflatır mı? Zayıflama aşısı nedir? Gibi hem aklımıza gelen hem de çevremizden duyduğumuz sorulara cevap bulmaya çalışıyoruz. Bu sorulara bizlerin değil de bir zayıflama uzmanının cevap vermesi en doğru yöntem olacaktır. Kısacası zayıflama hakkında sorulabilecek her türlü soru kulaktan dolma değil, zayıflama uzmanları tarafından cevaplanması gerekmektedir.

Zayıflama hakkında uzman bilgisi sloganıyla yola çıkan, bu duruma çözüm üretmeyi kendine görev edinmiş bir zayıflama platformu ile karşı karşıyasınız. Yüzlerce uzman diyetisyen, doktor, psikolog, estetisyen, fitness eğitmenleri, yaşam koçları, bu zayıflama platformunda bir araya gelmiş bulunmakta. Sağlıklı yaşam ve obeziteye karşı faaliyet içerisinde olan tüm kuruluş ve uzmanlardan edinilen en doğru bilgileri dijital ortamda en kolay ulaşabileceğiniz şekilde, videolu anlatım şeklinde herkesin ücretsiz bir şekilde yararlanabileceği www.e-zayiflama.com adresinden tarafsız ve profesyonel olarak halka sunmayı amaçlamaktadır.

Bu platformun en önemli özelliği, diyetisyene, psikoloğa gitmeden istediğiniz yerden sorunuzu sorup sizin için cevaplamaları ve tamamen ücretsiz olması.