Doğalgaz ve elektriğe zam yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ahaber'de soruları yanıtladı.

Türkiye'de son dönemde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin açıklamalar yapan Bakan Albayrak, "Yaşadığımız normal bir elektrik kesinti değil. 70'li yıllardan bugüne yapılan hattın tamamı tarihte ilk defa koptu. Doğal afet noktasında baktığınızda 70 km'yi geçen rüzgar hızında, ciddi bir tahribat oldu" dedi.

ABD ALTYAPILI SİBER SALDIRI YAPILDI

Yıkılan hatların 4 tanesinin tamiratı tamamlandığın belirten Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

7 ana birimden 4'ü devreye girdi. İlk hattı devreye aldıktan sonra tüm İstanbul'da meskenlerdeki elektrik kesintilerini durdurduk. İletim alt yapısı bugün yarın oluşabilecek duruma göre tedbirler almalıyız. Bunun siber tarafı da var. 30 Aralık itibariyle aldığımız ciddi bir ihbar sonrasında tedbirlerimiz aldık. En son dün Amerika alt yapılı siber bir atak gerçekleşti. Biz bunları püskürterek süreçleri yürütüyoruz. Bir çok açıdan tedbirli olmak zorundayız. Bu çerçevede bakıldığında, enerji arzı noktasında ciddi bir risk yok. Enerji alt yapıları konusunda 2016'yı çok iyi kapattık. Tüm denetimleri sıkı bir şekilde yapıyoruz.

YER ALTI KABLOLARININ KESİLMESİ

Bu hafta itibariyle ilgili savcılıklarla irtibata geçerek sürecin yargı ayağını başlattık. Son dönemde artan ihbarlarla ciddi bir süreç başlattık. Emniyetimizle koordineli bir çalışma başlattık. Hakikaten normal günlerden geçmiyoruz. Arz güvenliğine dayalı bir sıkıntımız yok. Her türlü dış etkiye maruz kalabilecek tehditlere karşı tedbir almak zorundayız. 3 farklı eylemle ilgili gözaltılar var.

PLANLI KESİNTİ OLMAYACAK

Bu önemli bir nokta. Planlı kesintilerin ana sebebi, o mahallede, sokakta, alt yapı ile ligili dönem dönem planlı kesinti yapabiliyor. Bununla ilgili karar aldık. Kış aylarında kesinlikle uygulanmaması konusunda karar aldık. Bu çerçevede 7/24 çalışan bir kadromuz var. Bu dönemde planlı kesinti olmayacak.

10 YILDA ENERJİ İTHALATINA BÜYÜK PARA HARCADI

Hakikaten Türkiye'de enerji alanın iktidarımız döneminde çok önemli atılımlar yaptık. Tüketimin olduğu yerde üretimi sağlama noktasında adımlar atmamız lazım. Tüm Türkiye'deki stratejimizin bir ayağı şu: Yenilenebilir enerji noktasında ilk ihalemizi yakın zamanda inşallah gerçekleştireceğiz. Türkiye son 10 yılda enerji ithalatına büyük para harcadı. Enerji noktasında dışa bağımlı bir ülkeyseniz o zaman mevcut kaynakları kullanmak zorundasınız. Son yıllardaki keşiflerle 3000 kalorili kömürleri keşfettikten sonra daha verimli bir portföyü ortaya koymak zorundasınız.

İRAN'DAN GELEN DOĞALGAZ

Kış aylarında İran'dan gelen doğalgazda sıkıntı yaşanabiliyor. Ancak biz bunu insanımıza yansıtmadık. Halkımıza hissettirmeden bu sıkıntıyı atlatabilecek alt yapıya sahibiz. Olağanüstü bir durum olmadıktan sonra Türkiye'nin doğalgaz konusunda sıkıntı yaşayamayacak. Türkiye ısınma sorunu yaşamayacak. Türkiye gaz alt yapısı ile ilgili önemli çalışmalar yapıyor. 2019 ve 2023'e kadar önemli projeler hayata geçecek. Bizi bütün senaryolara hazırlayacak projelere sahip olacağız. Tahkimi kazandıktan sonra bu kazanımın indirim olarak yansıması anlamında biz indirimi başlattık. Bu indirimi başlattıktan sonra karar uygulanmaya başlandı. İran ile gaz iş birliği noktasında yakın bir ilişkimiz var. Aralık ayında yaşadığımız teknik problem sonrasında süreç sağlıklı bir şekilde yürütülüyor.

2017'DE NE ELEKTRİK NE DOĞALGAZDA ZAM YOK

Enerji noktasında bakıldığında, gaz ve petrolde son aylarda artış yaşanmakta. İç piyasada biz bunları dövizle alıyoruz. Satışlarını TL ile yapan kurumlarımız için ciddi bir artış oldu. Ancak biz buna rağmen artırmadık ve hatta indirim uyguladık. 2017'de ne elektrik ne doğalgazda zam öngörmüyoruz.

SAAT UYGULAMASI

Bu kararı almadan önce yoğun bir çalışma yürüttük. Bu çerçevede tüm paydaşlardan alınan yorumlar çerçevesinde yaz saati uygulamasının devamının daha sağlıklı olacağına karar verdik. Kasım ayı itibariyle yorumlar gelmeye başladı. Bu yorumların çoğu olumlu yorumlardı. Türkiye boylam olarak baktığınızda 76 dakika olan bir ülke. Türkiye mevsimsel olarak gün ışığını 8 saatten 16 saate kadar kış aylarından yaza kadar faydalanacak zamana karar veriyoruz. Bunun çalışanlar, öğrenciler ve toplumsal açıdan hakeza enerji açısından bakmak zorundayız. Gün ışığını mesainin içine koyma noktasında bir adım attık. Bunun enerji anlamında tasarrufu oldu.