Doğan Grubu'ndan İrfan Değirmenci açıklaması

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz haftasonu Kanal D ekranlarında sabah programı yapan İrfan Değirmencioğlu kendi sosyal medya hesabından referanduma "hayır" oyu vereceğini açıklamıştı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra da Değirmencioğlu Doğan Grubu'ndan kovulmuştu.

Sadece medya kulisleriyle sınırlı kalmayıp gündeme bomba gibi düşen bu gelişmenin ardından Doğan Grubu eleştiri yağmuruna tutulmuş hatta sosyal medyada "Doğan Grubu gazetelerini alma" kampanyaları bile başlatılmıştı.

Doğan Grubu bugün Hürriyet gazetesinden yaptığı bir açıklamayla bu eleştirilere yanıt verdi.

İşte Doğan Grubu'nun o açıklaması:

Doğan Yayın İlkeleri Kurulu Başkan Vekili Volkan Vural, son günlerde yaşanan tartışmalar hakkında açıklama yaptı. İşte Vural'ın açıklaması:

[Doğan Yayın İlkeleri hakkında önemli açıklama]

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Doğan medyası, kendi belirlediği yayın ilkeleri çerçevesinde yayıncılık yapmayı bağımsızlığının ve çok sesliliğinin temeli ve güvencesi olarak görmektedir. Bu ilkelerin varlığı, özellikle ülkemizin birlik ve bütünlüğe ihtiyaç duyduğu bu dönemde kritik bir önem taşımaktadır. Referandum süreci gibi hassas bir dönemde yayın ilkelerinin hiçbir taviz verilmeden uygulanması zorunludur.

Sosyal medya paylaşımlarını da kapsayan yayın ilkelerimiz, gazetelerde ve televizyonlarda ifade etmeyeceğimiz hususların bu mecralarda kullanılmasını da engellemektedir. Özellikle sunucu veya ekran yüzü olarak görev yapan arkadaşlarımızın, kişisel görüşleri ne olursa olsun tarafsız bir konumda olmaları daha da önem taşımaktadır. Zira bir görüşe angaje olmaları, haberin tarafsızlığı ilkesini zedeleyecek bir nitelik taşımaktadır. Bu konum, kişisel görüşlerini ifade için yazarlık yapanların durumu ile aynı değildir. Yazar ve yorumcudan beklenen, kendi görüşünü Yayın İlkelerine uygun bir uslup ve içerikle kamuoyu ile paylaşmasıdır.

Bu süreçte Doğan Medyasının görevi , "evet" veya 'hayır'ı empoze etmek değil, tüm görüşlerin gerekçeleri ile kamuoyuna duyurulması suretiyle halkımızın sağlıklı bir karar alabilmesine katkı sağlamaktan ibarettir. "Evet" veya "hayır" kampanyalarının parçası olmamak yolundaki dikkat ve titizliliğimiz editoryal sorumluluğumuzu daha da arttırmaktadır.

Doğan medyasında hemen her gün, Referandum sürecinde tercihlerini gerekçeleriyle ortaya koyan yazı ve yorumlar yayınlanmaktadır. Tüm görüşlere saygılıyız ve kimseyi görüşünden dolayı diğerinden ayırt etmiyoruz. Düşüncesini ortaya koyan, evet veya hayır diyen yazarlarımızın hiçbiri hakkında Yayın İlkelerini ihlal etmedikleri sürece bir yaptırım uygulanması cihetine gidilmemiştir.

Tartışmalara yol açan tweetler serisi ise gerek üslubu gerek kışkırtıcı ve kutuplaştırıcı niteliği ile Yayın ilkelerimizin açık bir ihlali olarak değerlendirilmiş ve yaptırım uygulanmasını zorunlu kılmıştır.

Son günlerde Doğan Grubunu haksız bir şekilde suçlamaya çalışanlar şu hususu bilmelidir ki, 40 yıllık varlığı ile Türkiye'de basın özgürlüğünün, bağımsız gazeteciliğin ve çok sesliliğin güvencesi olan Doğan medyası, tüm güçlüklere rağmen demokrasi ve insan haklarına dayalı hukuk düzeninin savunucusu olmaya devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Volkan Vural

Doğan Yayın İlkeleri Kurulu Başkan Vekili