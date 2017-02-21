Doğan Holding’de üst düzey atama

Yağmur Şatana, 1963 doğumlu olup, TED Ankara Koleji ve Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye/İktisat bölümünü bitirdi. Kariyerine 1987 yılında bankacılık sektöründe başlayan Yağmur Şatana, 2008 yılına kadar Finansbank A.Ş. ve Fiba Factoring’de çeşitli yönetim kademelerinde üst düzey görev yaptı, 2008 yılından itibaren Fiba ve Fina Holding bünyesinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı, Üyeliği görevlerinde bulundu.

2011 yılında Holding İcra Kurulu Başkanı olarak Demirören Grubu’nda bir yıl görev yapan Yağmur Şatana, 2012 yılında Kazancı Holding A.Ş.’ye Yönetim Kurulu üyesi olarak katıldı, enerji, jeneratör, doğalgaz dağıtım, elektrik dağıtım, turizm, tarım ve yiyecek/içecek sektörlerinde faaliyet gösteren iştirak şirketlerinde 5 yıl boyunca Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Üyesi olarak görev yaptı. Yağmur Şatana evli ve bir kız çocuğu babası.

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı yaptığı yazılı açıklamada “Yağmur Şatana, bilanço yönetimi, risk yönetimi, büyüme, proje finansmanı, gibi birçok farklı alanda ve sektördeki yüksek tecrübesiyle kariyeri boyunca önemli değişim ve dönüşüm projelerine liderlik etmiş olup, Grubumuzda da kendisiyle hem mevcut işlerimizde hem yeni işlerimizde çok önemli başarılara imza atacağımıza inanıyorum” dedi.