  • İşte AK Parti'nin önündeki referandum anketi
  • İstanbul'da 'çıplak arama' skandalı
  • 3 milyon memur için bir dönem kapanıyor
  • Şehidin ardından utandıran tartışma
  • İzmir'de genç kızın yaşadıkları dehşete düşürdü

DOĞAN HOLDİNG’DE ÜST DÜZEY ATAMA

Doğan Holding’de üst düzey atama

Doğan Holding Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve İcra Kurulu Başkan Vekilliği’ne Yağmur Şatana atandı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Yağmur Şatana, 1963 doğumlu olup, TED Ankara Koleji ve Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye/İktisat bölümünü bitirdi. Kariyerine 1987 yılında bankacılık sektöründe başlayan Yağmur Şatana, 2008 yılına kadar Finansbank A.Ş. ve Fiba Factoring’de çeşitli yönetim kademelerinde üst düzey görev yaptı, 2008 yılından itibaren Fiba ve Fina Holding bünyesinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı, Üyeliği görevlerinde bulundu.

2011 yılında Holding İcra Kurulu Başkanı olarak Demirören Grubu’nda bir yıl görev yapan Yağmur Şatana, 2012 yılında Kazancı Holding A.Ş.’ye Yönetim Kurulu üyesi olarak katıldı, enerji, jeneratör, doğalgaz dağıtım, elektrik dağıtım, turizm, tarım ve yiyecek/içecek sektörlerinde faaliyet gösteren iştirak şirketlerinde 5 yıl boyunca Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Üyesi olarak görev yaptı. Yağmur Şatana evli ve bir kız çocuğu babası.

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı yaptığı yazılı açıklamada “Yağmur Şatana, bilanço yönetimi, risk yönetimi, büyüme, proje finansmanı, gibi birçok farklı alanda ve sektördeki yüksek tecrübesiyle kariyeri boyunca önemli değişim ve dönüşüm projelerine liderlik etmiş olup, Grubumuzda da kendisiyle hem mevcut işlerimizde hem yeni işlerimizde çok önemli başarılara imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

364
-
15 Temmuz'da cezaevinde neler oldu ?15 Temmuz'da cezaevinde neler oldu ?
Melih Gökçek bu fotoğrafa ne diyecek ?Melih Gökçek bu fotoğrafa ne diyecek ?
Üvey baba vahşeti ! Kayıp liseli ölü bulunduÜvey baba vahşeti ! Kayıp liseli ölü bulundu
Sevişme sahneleri olay olduSevişme sahneleri olay oldu
Ebru Gündeş boşanmadı ama yüzüğü çıkardıEbru Gündeş boşanmadı ama yüzüğü çıkardı
208 milyon adet 1 kuruş nerede ?208 milyon adet 1 kuruş nerede ?
Güvenlik Uzmanı Ağar'dan bomba sözlerGüvenlik Uzmanı Ağar'dan bomba sözler
Bankalar promosyonda kartel mi oluşturuyor?Bankalar promosyonda kartel mi oluşturuyor?
Mardin'de çatışma ! 2 terörist etkisiz hale getirildiMardin'de çatışma ! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS