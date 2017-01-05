DOĞAN HOLDİNG'E POLİS BASKINI

Doğan Holding'e polis baskını

Holdingin İstanbul Üsküdar'daki merkezine sabah erken saatlerde çok sayıda polis baskını düzenlendi.

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Doğan Holding bu sabah medyada yer alan haberlere ilişkin KAP'a açıklamada bulundu.

Açıklamada, Baş Hukuk Müşaviri Erem Yücel ve eski yönetici Üzdiyen'in gözaltına alındığı ve arama işleminin sadece adı geçen yöneticilerin şahsi ofislerinde yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bu sabah Şirketimiz Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel'in ve eski Yöneticimiz Yahya Üzdiyen'in, daha önce Ankara Temsilcimiz Barbaros Muratoğlu'nun tutuklanmasına neden olan soruşturma kapsamında ev ve ofislerinde arama yapılmış ve kendileri gözaltına alınmıştır. Sözkonusu arama işlemi sadece adı geçen yöneticilerimizin şahsi çalışma ofislerinde yapılmış olup, Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini etkileyen herhangi bir durum bulunmamaktadır. Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları faaliyetlerine aynen ve kesintisiz olarak devam etmektedir. Konu ile ilgili yeni bir gelişme olduğu takdirde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır.

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