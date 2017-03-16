Doğan Medya Center'a baskında 3'er kez müebbet

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, Bağcılar'daki Doğan Medya Center'ın işgal edilip televizyon yayınının kesilmesi ve çıkan olaylarda 1 kişinin şehit edilmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, 5'i rütbeli 19 şüphelinin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, darbe girişimi gecesi Doğan Medya Center'ın işgal edilmesi ve olaylar sırasında bir kişinin şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılığın hazırladığı iddianamede, 3'ü tutuklu 19 şüphelinin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianame, darbe girişimine ilişkin hazırlanan İstanbul'daki 14. iddianame oldu.