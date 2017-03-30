Sağlıklı Diyet Listesi

Örneğin ilk olarak diyet listesi araştırmak olan kişiler kulaktan duyma bir çok yanlış bilgiler verilmiş diyet programlarını uygulayıp kilo vermeyi amaçlar yalnız sonuç hiçte düşündükleri gibi olmaz. Diyet basit bir şey değildir yanlış uygulanan diyet programları kilo vermek yerine daha çok kilo almanızla sonuçlanabilir.

Sebebi ise diyet programı gözü kapalı uygulanamaz her kişinin vücut ölçüleri (kilo, yaş ve boy) gibi özelikleri farklı olduğu için başkasının uyguladığı diyet programı her kişide aynı etkiyi göstermeye bilir. Doğru diyet listesi en doğru şekilde uygulamak istiyorsanız. Önce bir devlet hastanesinde diyetisyene randevu alın ve sizin kişisel özeliklerinize göre bir diyet listesi hazırlatın. Bunu kurallarına tam uygun bir şekilde uygulayın göreceksiniz hem sağlıklı hemde kalıcı bir şekilde kilo vermeye başlayacaksınız.

İkinci Aşama ''Diyet Yemekleri'' ile Dengeli Beslenme

Diyet programını bıraktıktan sonra hemen eski ağır ve yağlı yiyecekleri tüketmeye başlamayın. Eğer diyetisyenin sizin vücut ölçülerine göre oluşturduğu diyet listesini bıraktıktan sonra kilo almak istemiyorsanız. Öğünlerinize diyet yemekleri eklemeye başlamalısınız. Bu yiyecekler hafif, pratik tok tutan diyet tariflerdir. Bu besinler sayesinde vücudunuzu hem tok tutmuş olacaksınız hemde sağlıklı beslenmede en büyük adımlardan birisini atmış olacaksınız.

Beslenme evresini tamamladıktan sonra Amerikan kalp vakfının açıkladığı 3 önemli maddeyi sizlere öneriyoruz. Sağlıklı bir vücut için eğer hareketsiz bir yaşam sürüyorsanız günde 1 saat yürüyüş yapmanızı önemle tavsiye ediyoruz. Diğer yandan metabolizmanızın doğal hızında çalışması için günde 2 lt kadar su içmeniz vücut mineralleri açısından büyük önem taşımaktadır. Karbonitratlı gıdaları mümkün oldukça az bir şekilde tüketmenizde yarar vardır.

Sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmeniz dileklerimizle.