DOĞU AKDENİZ'DE ÇOK KUVVETLİ VE YOĞUN KAR UYARISI

Doğu Akdeniz'de çok kuvvetli ve yoğun kar uyarısı

Hatay, Mersin ve Adana için çok kuvvetli yağmur, iç kesimler için de yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre bölgeyi etkileyen yağışlı sistemin akşam saatlerinden itibaren yarın akşam saatlerine kadar Hatay, Mersin ve Adana'nın sahil kesimlerinde çok kuvvetli yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise yoğun kar şeklinde olacağı bildirildi.

Bölge için daha önce belirtildiği gibi kuvvetli fırtınanın da beklendiği anımsatılan açıklamada, yoğun kar yağışlarının görüldüğü bölgelerde yeni kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi, tipi şeklinde kar yağışı, ayrıca sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AA
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