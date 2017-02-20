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DOĞUKAN MANÇO'YA KAZA ŞOKU

Doğukan Manço'ya kaza şoku

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço'nun kullandığı minibüsün arkasındaki römorka otomobil çarptı.

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Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço'nun kullandığı aracın arkasında takılı römorka bir araç çarptı. Çarpma sonrası Manço ve ona çarpan sürücü kaza tutanağı tuttu. Yaklaşık yarım saat süren işlem süresince çarptığı kişinin Doğukan Manço olduğunu fark edemeyen sürücü basın mensuplarının kendisine söylemesi üzerine şaşkınlık yaşayarak, "Tanıyamadım. Şimdi fark ettim" dedi.

Barış Manço'nun oğlu ünlü sanatçı Doğukan Manço, Halkalı Atatürk Caddesi'nde kullandığı minibüsle seyir halinde giderken, bir araç minibüsün arkasında bulunan römorka çarptı. Çarpma sonrası sinirle araçtan inen Manço, bir süre römorkta hasar olup olmadığına baktı. Manço'ya çarpan araç sürücüsü de otomobilden inerek, hasara baktı. Doğukan Manço'nun aracında ve römorkta bir hasar oluşmazken, diğer araçta büyük çapta hasar meydana geldi. Manço ve diğer sürücü ilk önce araçlarının fotoğrafını çektikten sonra, tutanak tutmak için uzun süre kaza tutanağı aradı. Başka bir sürücünün kaza tutanağı vermesinin ardından Doğukan Manço ve ona çarpan aracın sürücüsü tutanak tuttu. Bu sırada Doğukan Manço'nun oldukça sinirli olduğu gözlenirken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekmeyin" diye tepki gösterdi. Kaza tutanağının tutulmasının ardından Doğukan Manço, araç sürücüsü ve kendisine yardım eden basın mensuplarına teşekkür etti. Doğukan Manço'nun aracına çarpan sürücü ise basın mensuplarının çarptığı aracın sahibinin Doğukan Manço olduğunu söylemesi üzerine büyük şaşkınlık yaşadı. Sürücü, "Tanımadım. Şimdi fark ettim. Ama römork gözükmüyor. O yüzden çarptım. Ama Doğukan Manço'yu tanımadım" dedi.

İHA
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