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DOĞULU KARDEŞLERİN ACI GÜNÜ

Doğulu kardeşlerin acı günü

Ünlü şarkıcı Kemal Doğulu ile oyuncu Kadir Doğulu'nun babası hayatını kaybetti.

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Ünlü şarkıcı Kemal Doğulu ile oyuncu Kadir Doğulu'nun babası hayatını kaybetti. Mersin'de gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan baba Rasim Doğulu'nun cenazesinde, Doğulu kardeşlerin acılarını yakınları paylaştı.

Doğulu kardeşlerin acı günü

Edinilen bilgiye göre, Mersinli olan ve Mersin'de yaşayan Kemal ve Kadir Doğulu kardeşlerin babası Rasim Doğulu, dün akşam evinde birden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan 63 yaşındaki Doğulu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rasim Doğulu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi telefondan alan Doğulu kardeşler, hemen Mersin'e geldi.

Rasim Doğulu, bugün öğle namazını müteakip Güneykent Mezarlığı'nda gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Babalarının cenaze törenine katılan ünlü şarkıcı Kemal Doğulu ile oyuncu Kadir Doğulu kardeşler de gözyaşlarına hakim olamadı. Doğulu kardeşler defin işlemi bitinceye kadar birbirinden ayrılmazken, yakınları kardeşlerin acılarını paylaştı. Defnin ardından Doğulu kardeşler, mezarlık içinde yakınlarının taziyelerini kabul etti.

Doğulu kardeşlerin acı günü

İHA
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