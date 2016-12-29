Doğum ve askerlik borçlanmasında son 2 gün

Erken emeklilik imkânı sunan doğum ve askerlik borçlanmasında daha az ödemek mümkün. Bunun için de sadece 2 gününüz kaldı. Bugün açıklanması beklenen yeni asgari ücret, 1 Ocak 2017'den itibaren uygulanmaya başlayacak.

Dolayısıyla 2016 asgari ücreti hâlâ geçerli. Asgari ücret sadece işçiye verilen parayı belirlemekle kalmıyor. Birçok ödemenin de ana parametresini oluşturuyor. Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre bu ödemelerin en önemlileri ise doğum ve askerlik borçlanmaları. Erkekler askerlik sürelerini borçlanarak (satın alarak) 2 yıla kadar erken emekli olabiliyor.

Kadınlar ise sigortadan sonra yaptıkları 3 doğumla ilgili borçlanma (satın alma) yaparak 6 yıl kazanabiliyor. Doğum ve askerlik borçlanması yaparken ödeyeceğiniz miktar brüt asgari ücret ile bunun 6.5 katı (2017'de 7.5 kat olacak) arasında bir rakam olarak belirleniyor.

Belirlenen rakamın yüzde 32'sini borçlanıyorsunuz. Yine avukatlar staj sürelerini, hekimler uzmanlık ve asistanlık sürelerini, memurlar da ücretsiz izin günlerini borçlanabiliyor.

ÖDEME 1 AY SONRA

Eğer bugün ve yarın müracaat ederek borçlanacağınızı beyan ederseniz rakamlar 2016 asgari ücretine göre hesaplanacak. Ocak ayında müracaat ederseniz bu kez yeni asgari ücret baz alınacak ve ciddi farklar oluşacak. Yeni asgari ücretin 1.400 lira olduğunu varsayarsak doğum borçlanmasında en az 2.903 lira, askerlik borçlanmasında da en az 725 lira cebinizde kalacak. Asgari ücret daha da artarsa bu miktarlar da yükselecek.

O yüzden başvurunuzu bugün ve yarın yapın. Ödemeleriniz zaten 1 ay içerisinde olacağı için ocak ayında yapabilirsiniz.