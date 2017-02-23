Doğuş Medya Grubu'nun satılacağı ileri sürüldü

Star grubunun patronu Ferit Şahenk, günlerdir süren görüşmeler sonunda beIN’le tüm konularda mutabakata vardı.

UçanKuş'un haberine göre Digitürk’ü de yeni alan Katarlı beIN grubu, yapılan anlaşmaya göre Star TV, NTV, NTV Spor, Kral TV, Kral Pop, Euro Star, NTV Avrupa’nın yeni sahibi oluyor.

Hatta son dakikaya kadar “ortada” olan radyolar konusunda da sonunda anlaşmaya varıldığı belirtilirken, Kral FM, Kral Pop, Kral World ve NTV radyo da beIN’in oluyor.

FERİT ŞAHENK, beIN’DEN YÜZDE 30 HİSSE ALACAK!..

Bu anlaşmayla birlikte Ferit Şahenk’e de Türkiye’deki tüm beIN hissesinden yüzde 30 pay verilecek.

Yani Digitürk’le birlikte artık tüm bu kanalların ve radyoların sahibi beIN olacak ancak Şahenk de tüm bu varlıkların yüzde 30'una sahip olacak. Şahenk, beIN’in yüzde 30'luk ortağı olacak. Fakat artık tüm yönetim beIN’e geçecek.

UçanKuş’a gelen anlaşma bilgilerine göre, BeIN, Digiturk’te yaptığı gibi, tüm yönetimi kendi ekibinden oluşturacak.

Şirketlerin acilen kara geçirilmesi planlandığı belirtiliyor.

Habere göre satışın tam bitmesi ve Rekabet Kurumu’nun onayıyla birlikte Star grubundaki şirketlerin tüm yönetimi de beIN tarafından yeniden organize edilecek.

Ferit Şahenk, daha önce aldığı bir kararla, bütün zarar eden kuruluşlarını elden çıkarma kararına vardığını yönetim kuruluna da bildirmişti. Star grubunun da uzun zamandan beri zarar ettiği biliniyor.

Şahenk son olarak dün Garanti Bankası’nın hisselerini İspanyollara devretmişti.