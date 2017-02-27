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DOKTOR ÖMER ÇOŞKUN HAYATINI KAYBETTİ

Doktor Ömer Çoşkun hayatını kaybetti

Sattığı bitkisel karışımlarla tanınan Doktor Ömer Çoşkun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Televizyondan sattığı bitkisel karışımlarla tanınan Doktor Ömer Coşkun dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ömer Coşkun'un böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Hazırladığı ilaçları piyasaya süren Doktor Coşkun'un doçentliği, yabancı dil evraklarında sahtecilik gerekçesiyle elinden alınmıştı.

Yaptığı bitkisel karışımlarla ekranların tartışılan ismi olan Doktor Ömer Coşkun, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Coşkun'un Amerika'da kanser tedavisi gördüğü, Türkiye dönüşü böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yattığı belirtiliyor.

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Hastaları tedavi etmek için hazırladığı ilaçları piyasaya süren Doktor Coşkun'un doçentliği yabancı dil evraklarında sahtecilik gerekçesiyle elinden alınmıştı.

SİCİLİ CEZA DOLUYDU

Ömer Coşkun, 2005 yılında Adana'da muayenehane açmıştı. Aynı yıl, meslek kurallarına ve yönetmeliklere aykırı davranmaktan Adana Tabip Odası Onur Kurulu kararıyla para cezasına çarptırıldı.

Bir yıl sonra da uzmanı olmadığı halde hasta tedavi etmekten ikinci soruşturma açılınca oda üyeliğinden istifa etmek zorunda kaldı. Muayenehanesini resmi olarak kapattı fakat faaliyete devam etti.

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BAKANLIK ÜRÜNLER İÇİN İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı daha önce kamuoyunda “Dr. Ömer Coşkun ürünleri” olarak bilinen ve takviye edici gıda niteliğindeki ürünler olmasına rağmen ilaç gibi tanıtılan ürünlerin, çeşitli mecralarda yayınlanan reklamlarına sekreteryası Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Reklam Kurulunca hassasiyetle incelendiğini bildirmişti.

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