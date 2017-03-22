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DOKTORLARA GETİRİLEN O YASAK KALDIRILDI

Doktorlara getirilen o yasak kaldırıldı

Özel hastanede çalışan hekimler, mesai saatleri dışında başka bir özel hastanede daha çalışabilecek.

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"Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik değişikliğine göre, özel hastanede çalışan hekimler, mesai saatleri dışında başka özel hastanede nöbet tutabilecek ve yine hastanedeki çalışma saatleri dışında başka özel hastane ve tıp merkezlerinde kurumsal sözleşmeyle çalışabilecek.

Özel hastaneler, Sağlık Bakanlığının izniyle planlama kapsamındaki ünite ve merkezlerini başka özel hastaneye devredebilecek ve hastaneler, kendi aralarında veya tıp merkezleri ile karşılıklı kadro değişimi yapabilecek.

Hastaneler, mevcut yatak sayıları korunarak birleşebilecek, ayrıca başka sağlık kuruluşları ile birleşerek (tıp/dal merkezleri, poliklinik) kadro sayısını 33'e çıkarmaları halinde yatak sayıları 100'e tamamlanabilecek.

AA
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