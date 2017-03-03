Doktorluğu bırakıp süt çiftliği kurdu !

İstanbul’da kendisine ait tıp merkezini bırakarak "başka bir hayat" istediği için Erzincan’da organik süt çiftliği kuran 60 yaşındaki Dahiliye Uzmanı Dr. Bayram Doğan, gerçekleştirdiği yatırım ile bölgedeki çiftçilere ve yöreye yatırım yapacak iş adamlarına örnek oluyor.

İstanbul’da 15 yıl dahiliye uzmanı olarak çalışan Doğan, hemşire olan eşi Gökay Doğan ile birlikte stresten uzak bir yaşam sürmek için 2011 yılında Erzincan'a yerleşti.

Üzümlü ilçesine bağlı Denizdamı köyünde 2014 yılında 42 bin metrekare arazi satın alan aile, başlarda küçük bir çiftlik kurma hayali ile çıktıkları yolda bölgenin en modern tesisini kurarak yatırımcılara örnek oldu.

AB hibe desteği ile yüzde 65'ini, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteklenen organik sağmal süt inekçiliği tesisi 1,3 milyon Avro'ya mal oldu.

Almanya’dan ithal edilen 120 baş Holstein sığır ırkı inekle günlük 4,5 ton süt üretimi yapılıyor.

Çiftlik sahibi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dahiliye uzmanı olarak çok yoğun bir tempoda çalışıyordum. Bunun bu şekilde daha fazla devam etmesini istemedim. Stresin daha az olacağını düşündüğüm bir iş yapmak istedim. İnsanlar hep böyle emekli olunca bir çiftliğim olsun, emekliliğimde 3-5 hayvanım olsun diye düşünürken biz bunu biraz büyük boyutta düşünmüş olduk." İfadelerini kullandı.

Fizibilite çalışmalarının ardından organik süt üretimi sektörüne girdiklerini belirten Doğan, şu bilgileri aktardı:

"Projemizin çizimlerini yaklaşık 8-10 ülkenin çizimlerini araştırdıktan sonra tamamladık. Kırsal kalkınmaya sunduğumuz proje onaylandıktan sonra 2014 yılında ilk kazmayı vurduk. Hayvanlarımızı 2015 yılı haziran ayında Almanya'dan ithal ederek ülkemize getirdik."

Günlük süt üretimlerinin 4 ila 5 ton arasında değiştiğini anlatan Doğan, işletmelerde işin takip edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Doğan, "Biz süt üretimini 6 ton üzerine çıkarmayı planlıyoruz. Bu tür işletmeler de koyduğunuz yatırım bedelini ancak 5 yıldan sonra geri dönüşünü sağlayabiliyorsunuz. İşletmenin kendisine ait riskleri de var. Çalışanlarınız ne kadar iyi olursa olsun siz bizzat işinizi takip etmek zorundasınız." diye konuştu.

Doğan, işletmede bulunan sürü yönetimi sistemi ile hayvanların boyunlarındaki tasma sayesinde tüm verilerin kayıt altına alındığını belirtti.

Günde 2 kez sağım yaptıklarını ifade eden Doğan, hayvanların sağlık indeksleri ve ne kadar yem yedikleri de dahil her türlü hareketlerinin kayıt altına alındığını ifade etti.

Doğan, şöyle devam etti:

"Erzincan’da süt işleme tesisimiz yok. Sütün pazarlanacağı alanlarımız eksik. Şu an hala destekleme ve hibelerle kurulan işletmeler var. Süt miktarı giderek artmakta ve bu sütün nereye pazarlanacağı konusu büyük sıkıntı oluşturuyor. Gerek yönetimdeki insanlar gerekse hükumetle görüşmelerimizde bir an önce Erzincan ve çevresinde bir süt işleme tesisinin, süt tozu fabrikasının ve benzeri bir işletmenin kurulması gerektiğini ilettik."