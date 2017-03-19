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DOLANDIRICILARA 2 MİLYON LİRA KAPTIRDI

Dolandırıcılara 2 milyon lira kaptırdı

İran'da bir üniversitede dekanlık yapıp emekli olan daha sonra İstanbul'a yerleşen 90 yaşındaki Profesör Hüsrev Mellah dolandırıcılar tarafından dolandırıldı.

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İran’da bir üniversitede dekanlık yaparken emekli olan ve İstanbul’a yerleşen 90 yaşındaki Profesör Hüsrev Mellah’a, önceki gün telefon eden bir kişi polis olduğunu söyledi.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre telefondaki kişi, “Sahte para operasyonunda size ait paralar bulundu. Bankadaki paralarınızı çekip bize verin. İncelemeye alacağız” diyerek paraları istedi. İranlı Mellah korkuya kapıldı ve parasının tamamını üç seferde bankadan çekti.

Çete, üç seferde Sarıyer’deki evine gittikleri profesörden 2 milyon lira aldı. Dolandırıcılar adrese son gidişlerinde Mellah’a pizza getirdi.

Dolandırıcılar parayı teslim alırken İranlı Mellah dolandırıcıların getirdiği pizzayı yiyordu. İranlı profesöre, yaşadıklarını anlattığı yakını dolandırılmış olabileceğini söyledi. İranlı Mellah’ın şikâyetçi olması üzerine polis dolandırıcıların peşine düştü.

Hürriyet
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