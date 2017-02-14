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DOLANDIRICILARI KAYBETTİKLERİ FLAŞ BELLEK ELE VERDİ !

Dolandırıcıları kaybettikleri flaş bellek ele verdi !

Sakarya'da bir kişinin yolda bulduğu flaş bellekte 50 binden fazla kişinin kimlik ve banka bilgileri bulundu. Dolandırıcılar polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

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Sakarya'nın Karasu İlçesi'nde bir kişinin yolda bulup polise teslim ettiği flaş bellekte 50 binden fazla kişinin kimlik ve banka bilgilerinin bulunduğu belirlendi. Flaş bellekte, kendi fotoğraf ve videoları da bulunan telefon dolandırıcısı 7 kişi, polisin operasyonuyla yakalanıp gözaltına alındı.

Karasu'da kimliği açıklanmayan bir kişi, yolda yürürken yerde bulduğu flaş belleği incelediğinde içerisinde binlerce kişinin isminin olduğunu gördü. Bu kişi flaş belleği İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürerek polislere teslim etti. Flaş bellek incelendiğinde 50 binden fazla kişinin kimlik ve banka bilgilerinin olduğu görüldü. Flaş bellekte ayrıca şüphelilerin fotoğraf ve videolarının da olduğu görülürken, Karasu'da bulunan bu kişilerin çeşitli suçlara karıştıkları belirlendi. Polisin, Karasu'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla 7 kişi gözaltına alındı. 7 kişinin evlerinde yapılan aramada telefonlara, bilgisayarlara, dolandırıcılık yaparken kullanılan evraka el konuldu. 7 kişi hakkında soruşturma devam ediyor.

Dolandırıcıları kaybettikleri flaş bellek ele verdi !

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda yaklaşık 3 yıldır sürekli olarak suçu işlemeye devam ettikleri, çok sayıda kişiden defalarca para aldıkları belirlendi. Polis, flaş bellekte isimleri bulunan müştekiler ile görüşürken, dolandırıldıklarından haberi olmayan bazı kişilerin para göndermeye devam ettiği tespit edildi. Şüphelilerden elde edilen listeler İl Emniyet Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı'na gönderildi. Karasu Kaymakamlığı mağdur sayısının fazlalığı ve ülke genelinde işlenen suç olması sebebiyle faili meçhul binlerce olayın aydınlatılması için çalışma yapma hazırlığına girdi.

DHA
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