Dolandırıcıların haciz oyununa dikkat

Dolandırıcılar hiç boş durmuyor ve her gün bir yenisini icat ettikleri yöntemlerle masum insanın hayatını karartıyor. Bunlardan bir tanesi ve son günlerde sıkça rastlananı ise icra takibi. İcra takibi genelde borç ödenmediğinde alacaklılar tarafından başlatılır. Çoğu kişi mahkeme kararı olması gerektiğini düşünür. Ancak durum hiç de zannettiğiniz gibi değil. Belgesiz ve mahkemesiz icra takibi var.

Posta gazetesinden Bilal Emin Turan'ın haberine göre mahkeme kararı olmadan yapılan bu işleme ‘ilamsız icra takibi’ deniyor. Vatandaşın kimlik bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar, icra dairelerine giderek, ‘ilamsız icra takibi’ için başvuru yapıyor. Başvurunun kabul edilmesi için her hangi bir belge, borç kağıdı, fatura veya mahkeme kararına gerek olmadığını bilen dolandırıcılar, 40-50 liralık masrafla hiçbir şeyden haberi olamayan vatandaşın adresine 500-2000 lira arası ödeme emri yollatıyor.



Ödeme emrini alan vatandaşlar, bir yanlışlık yapıldığını düşünerek, yasaya göre 7 gün içinde icra dairesine itiraz etmezse borcu kabul etmiş sayılıyor. Borç ödenmezse haciz işlemi başlatılıyor. Borçlu buna itiraz ederek borçlu olmadığıyla ilgili dava açabilir. Mahkeme masrafı 500-600 lira. Dava 1.5-2 yıl sürüyor. Ayrıca hacizi durdurmak için anaparanın yüzde 115’i kadar teminat yatırmak gerekiyor. Aman itiraz süresini geçirmeyin.

"SAHTE İCRA TAKİBİ" DE VAR

Sahte polis, savcı ve avukatlar bu kez de sahte icra yöntemiyle vatandaşı kandırmaya çalışıyor. Üstelik bu kişiler gerçek avukat ismi kullanıyor. Yani avukatlar da mağdur. Vatandaşa ödenmemiş borçları varmış gibi sahte icra takibi gönderen dolandırıcılar, “7 gün içinde ödenmezse borç katlanır” diyor. Böyle bir durumla karşılaşırsanız icra dairesine gidip ‘Hiçbir borcum yoktur’ şeklinde dilekçe vermeniz gerekiyor.

İLK ADRES HAKEM HEYETİ



Tüketicilerden en çok alacaklı olan enerji, bankacılık ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler de hızlı tahsilat için ilamsız icra takibi başlatabiliyor. Ancak Mart 2015 tarihli Yargıtay kararına göre; (Karar sayısı: 2015/8738), şirketlerin fatura gibi alacaklarını bu yolla tahsili hukuka aykırı. Bu kararla, şirketler 3610 liranın altındaki alacakları için ilk önce Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuracak.

6 AY SÜRESİ VAR

Hakem heyeti, alacakla ilgili kararı 3 ila 6 ay arasında sonuçlandırıyor. Tüketici bu aşamada ödeme yaparsa ek masraf olmadan borçtan kurtulabilir. Ama borcunu ödemezse hakem heyetinin kararıyla icra takibi başlatılıyor. Avukat Hakan Tokbaş, “İlamsız icra takibine itiraz süresini (7 gün) geçirirseniz, gecikmiş itiraz yolu var. Bunun için mağdurun 7 günde bir engeli nedeniyle (sağlık raporu gibi) itiraz edemediğini istpatlaması gerekir” diye konuştu.