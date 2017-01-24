DOLANDIRICILARIN YENİ TUZAĞI !

Dolandırıcıların yeni tuzağı !

Dolandırıcılar 15 Temmuz darbe girişimini kullanarak vatandaşlara tuzak kurmaya başladı.

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Türkiye'de her gün yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkıyor. Yeni yöntem ise 15 Temmuz darbe girişimine karşı halkın gösterdiği kahramanlıktan dolayı devletin fert başına düşen milli gelirin yüzde 78'ini dağıtma kararı aldığına dair bir cep telefonu mesajı. Yüzlerce kişiye gönderilen mesajda yer alan link ise tuzak.

Dolandırıcılar yüzlerce kişinin cep telefonuna bir mesaj göndererek devletin fert başına Milli Gelir'in 3227 TL'sini (yüzde 78'ini) dağıtma kararı aldığını iddia ederek kimlik bilgilerini ele geçirmeye çalışıyorlar.

Dolandırıcıların gönderdiği mesajda bu parayı alabilmek için yapılması istenen tek şey ise mesajla birlikte gönderilen bir linkten online olarak başvuru yapmak. 

Dolandırıcıların gönderdiği mesaj şöyle:

"15 Temmuz darbe girişiminden sonrahalkın göstermiş olduğu vatan severlik ve canını ortaya koyarak devletine sahip çıkmasından dolayı Türkiye Cumhuriyeti 18 ile 55 yaş aralığında olan herkese milli gelir payının yüzde 78'ini (3.227 TL) üç bin yediyüz yirmiyedi Ziraat şubelerinden 23 Ocak ile 24 Ocak arası vatandaşlarına vereçeğini bugün itibariyle Resmi Gazete'de duyurmuştur. Cumhuriyetimizin yapmış olduğu kampanyadan faydalanmak için online olarak başvuru yaptıktan sonra TC Kimlik numaralı nüfus cüzdanı ile 23 Ocak pazartesi günü Ziraat Bankası'ndan alabileceklerdir."

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