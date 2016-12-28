Dolar 3.54 seviyesinin üzerinde

Yurtdışında yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte yatırımcıların yeni pozisyon almaktan kaçınmaları piyasada hacimlerin düşmesine neden olurken, dolar/TL'de de sakin bir seyir söz konusu.

Dün saat 16.50'de 3.5235/3.5244 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah güne 3.5265/3.5265 seviyesinden başladı. Kur, sonrasında yükselerek en yüksek 3,5416 seviyesini gördü. Dolar/TL, saat 11.57 itibari ile bankalararası piyasada 3.5411 seviyesinden işlem gördü.

EURO'DA YÜKSELİŞTE

Dün 3.6794/3.6811 seviyesindeki euro/TL güne 3.6945/3.6954 seviyesinden başlarken ilerleyen saatlerde 3,70 seviyesini aştı.

YATIRIMCI RİSKTEN UZAKLAŞTI

Bankacılar yeni yıl öncesi yatırımcıların risk almak istememeleri nedeniyle piyasalarda hacimlerin oldukça düştüğüne dikkat çekerken, yurtiçinde başta anayasa değişiklik çalışmaları ve Suriye olmak üzere siyasi ve jeopolitik gelişmeler izleniyor.

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, ABD'de saat 18.00'de bekleyen konut satışları verisi açıklanacak.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ GÖRÜŞÜLÜYOR

AK Parti ve MHP'nin uzlaşısıyla Meclis'e sunulan ve başkanlık sistemini öngören anayasa değişikliği teklifi Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye devam ediliyor. Şu ana kadar 21 maddelik teklifin içinden beş madde kabul edilirken, yedek milletvekilliğini içeren madde metinden çıkarıldı. Görüşmeler bugün devam edilecek. AKP'nin teklifin komisyon görüşmelerini en son Cuma gününe kadar bitirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Öte yandan Suriye'de sınır ötesi operasyon yürüten TSK'nın El Bab'a yönelik Özgür Suriye Ordusu unsurları ile operasyonları devam ederken, geçen hafta bu bölgede düzenlenen saldırılarda 16 asker hayatını kaybetmiş; TSK'nın düzenlediği havaoperasyonları ve ateş destek vasıtaları ile düzenlenen saldırılarda da Bab bölgesinde operasyonun başlamasından bu yana yüzlerce İD mensubunun öldürüldüğü duyurulmuştu.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında ise 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanış yüzde 11.34 bileşik seviyesinden gerçekleşti.

Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta yüzde 10.53, valörde son işlemde yüzde 10.54 seviyesindeydi.

DIŞ PİYASALAR

Dolar, başkan seçilen Donald Trump yönetiminde ABD ekonomisinin büyüyeceği ve Fed'in gelecek yıl bu yıla kıyasla daha fazla sayıda faiz artırımına gideceği beklentisini destekleyen güçlü ABD verilerinin ardından yen karşısında değer kazandı.

Daha önce gelecek yıl iki defa faiz artırımı öngören Fed, 14 Aralık'ta sona eren toplantısında 2017 yılında üç defa faiz artırmayı öngördüğünü açıklamıştı. ABD'de dün açıklanan tüketici güveni verisi merkez bankasının gelecek yıl öngördüğü gibi daha fazla sayıda faiz artırımı yapacağı beklentisini destekliyor.

Ham petrol fiyatları ise üretici ülkelerin 2017 başında anlaştıkları üretim kesintilerine başlayacakları ve piyasada arzın daralacağı beklentisiyle dün kaydettiği yüzde 1.7 kazanımı korudu.