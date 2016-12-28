Dolar 3.55 seviyesinin üzerini gördü

Yurtdışında yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte yatırımcıların yeni pozisyon almaktan kaçınmaları piyasada hacimlerin düşmesine neden olurken, dolar/TL'de de sakin bir seyir söz konusu.

Dün saat 16.50'de 3.5235/3.5244 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah güne 3.5265/3.5265 seviyesinden başladı. Kur, sonrasında yükselerek en yüksek 3,55 seviyesinin üzerini gördü. Dolar/TL, saat 17.34 itibari ile bankalararası piyasada 3.5480 seviyesinden işlem gördü.

EURO DA YÜKSELİŞTE

Dün 3.6794/3.6811 seviyesindeki euro/TL güne 3.6945/3.6954 seviyesinden başlarken ilerleyen saatlerde 3,70 seviyesini aştı.



3.50 SEVİYESİ KUVVETLİ DESTEK

Işık FX Başanalisti Gizmen Nalbantlı: "Noel tatili sebebiyle geçtiğimiz haftadan bu yana yatay seyreden kurda sabah saatlerinden itibaren başlayan yükseliş 3.55 seviyesine dayandı. İçerde veri olmadığından ABD verileri ve dolar endeksini takip etmeye devam edeceğiz. Dün ABD’de açıklanan tüketici güveni 113.7’ye çıkarak 2001’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. ABD’de iş gücü piyasası ve gelirlere yönelik iyimser beklentiler artmaya devam ediyor. Güne 120.80’lerden başlayan dolar endeksinin 103.20’ye doğru hareketlenmesi kuru 3.5450 seviyesine kadar taşıdı. Kurda 3.5450-3.5500 bölgesi kuvvetli direnç. Bu bölgenin üzerinde göreceğimiz kapanışlar ile 3.60 seviyesine kadar yükseliş devam edebilir. Son döneme baktığımızda ise 3.50 kuvvetli destek olarak karşımıza çıkıyor.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

XTB Menkul Değerler Araştırma Müdürü Arzu Toktay doların yeniden yükselmesiyle ilgili olarak "Noel ve yaklaşan yılbaşı tatili sebebiyle küresel piyasalarda sakin seyir devam ediyor. Ancak Türk Lirası, yurtiçi gelişmelerden dolayı hem Euro hem de Amerikan Doları karşısında değer kaybediyor. Türkiye ekonomisi hakkında son açıklanan ekonomik göstergeler, önümüzdeki sürece dair enflasyonda artış beklentisi, Partili Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik tartışmalar ve Suriye’deki gelişmeler, Türk Lirası’ndaki kırılganlığın artmasındaki temel sebepler olarak öne çıkıyor" şeklinde belirtti.

USD/TRY için ilk güçlü direnç seviyesinin 3,55 olduğunu belirten Toktay, "Bu seviyenin kırılması ise, TL ve TL cinsi varlıklar için görünümün biraz daha negatife dönmesine yol açabilir. 3,50 desteğinin korunması halinde parite yükseliş eğilimini koruyabilir. Ancak, tatil dönemi olması sebebiyle küresel piyasalarda işlem hacmi düşük seyretmeye devam ediyor. Bu şartlar altında sağlıklı fiyatlamadan söz edemiyoruz ve Ocak ayının ilk haftasını beklemenin, yön tayini açısından daha doğru olacağını düşünüyoruz" dedi.

YATIRIMCI RİSKTEN UZAKLAŞTI

Bankacılar yeni yıl öncesi yatırımcıların risk almak istememeleri nedeniyle piyasalarda hacimlerin oldukça düştüğüne dikkat çekerken, yurtiçinde başta anayasa değişiklik çalışmaları ve Suriye olmak üzere siyasi ve jeopolitik gelişmeler izleniyor.