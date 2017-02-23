Dolar 3.58 TL'ye düştü

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 31 Ocak-1 Şubat'ta yaptığı ve faizlerin sabit tutulduğu para politikası toplantısının tutanaklarının, küresel piyasalarda "belirsiz tonda" bulunmasının etkisiyle, dolar 3.60 liranın altına çekildi.

Bazı yatırımcıların da "güvercin tonlu" diye nitelendirdiği tutanaklara göre, Fed'in faiz politikasına yön veren komitenin üyeleri, işsizlik ve enflasyon verilerinin beklentilere uygun gelişmesi durumunda "oldukça yakın bir zamanda" faiz artırmanın uygun olacağının altını çizdiler

Ancak Fed üyeleri, faiz politikalarına net bir yön vermeden önce, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ekonomiye ilişkin planlarındaki belirsizlerin ortadan kalkması gerektiğine" de dikkat çektiler.