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DOLAR 3.58 TL'YE DÜŞTÜ

Dolar 3.58 TL'ye düştü

FED tutunaklarının ardından dolar 3.60 liranın altına çekildi.

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 31 Ocak-1 Şubat'ta yaptığı ve faizlerin sabit tutulduğu para politikası toplantısının tutanaklarının, küresel piyasalarda "belirsiz tonda" bulunmasının etkisiyle, dolar 3.60 liranın altına çekildi.
Bazı yatırımcıların da "güvercin tonlu" diye nitelendirdiği tutanaklara göre, Fed'in faiz politikasına yön veren komitenin üyeleri, işsizlik ve enflasyon verilerinin beklentilere uygun gelişmesi durumunda "oldukça yakın bir zamanda" faiz artırmanın uygun olacağının altını çizdiler.

Ancak Fed üyeleri, faiz politikalarına net bir yön vermeden önce, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ekonomiye ilişkin planlarındaki belirsizlerin ortadan kalkması gerektiğine" de dikkat çektiler.

Tutanaklarda, "Komite üyeleri, maliye ve ekonomi politikalarının nasıl bir yön bulacağı ve ne zaman devreye alınacağı konusundaki belirsizlik bulunduğuna dikkat çekildi" denildi.

Aralık ayındaki toplantıda, "2017 yılında faizlerin üç kez artırılacağı"nı açıklayan Fed'in komite üyelerine göre, "işgücü piyasası ve enflasyon verilerinin beklentiler dahilinde veya beklentilerden daha iyi olması durumunda Fed faizi oldukça yakında artırılabilecek."

Fed tutanakları öncesinde 3.60 - 3.61 lira aralığında hareket eden dolar, bugün erken saatlerde 3.5798 lirayı da gördü. Dolar daha sonra 3.58 - 3.59 lira aralığına çekilirken, euro da 3.78 - 3.79 lira aralığında hareket etmeye başladı.

DHA
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