Dolar 3.58 TL'ye düştü

Ancak Fed üyeleri, faiz politikalarına net bir yön vermeden önce, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ekonomiye ilişkin planlarındaki belirsizlerin ortadan kalkması gerektiğine" de dikkat çektiler.
Aralık ayındaki toplantıda, "2017 yılında faizlerin üç kez artırılacağı"nı açıklayan Fed'in komite üyelerine göre, "işgücü piyasası ve enflasyon verilerinin beklentiler dahilinde veya beklentilerden daha iyi olması durumunda Fed faizi oldukça yakında artırılabilecek."
Fed tutanakları öncesinde 3.60 - 3.61 lira aralığında hareket eden dolar, bugün erken saatlerde 3.5798 lirayı da gördü. Dolar daha sonra 3.58 - 3.59 lira aralığına çekilirken, euro da 3.78 - 3.79 lira aralığında hareket etmeye başladı.