Dolar 3.60 TL'yi aştı

Güne 3.53 seviyesinin üzerinde başlayan dolar/TL, beklentinin üzerinde gelen enflasyon verisi ve siyasi gelişmeler sonrası 3.6038 seviyesini görerek yeni rekorunu kırdı. Dolar daha önce en son 2 Aralık günü 3.5923 seviyesini görmüştü. Euro ise 3.7350 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL, enflasyon verisi öncesi 3.54 seviyesinde seyrederken; beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi ve siyasi gelişmeler sonrası 3.6038 seviyesini görerek yeni zirvesini gördü. Dolar/TL, saat 15.14 itibari ile bankalararası piyasada 3.6030 seviyesinden işlem gördü.

Dolar bugün gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında genel olarak değer kazanırken, TL enflasyon verileri ve OHAL'in uzatılacağının açıklanmasının da etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrıştı.

TL dolar karşısında yaklaşık yüzde 1.5 ile en çok değer kaybeden gelişmekte olan ülke para birimi oldu.

Doların altı önemli para birimi karşındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 1'in üzerinde yükselişle altı günün zirvesi olan 103.33'ü test etti.

[2016 yılı enflasyonu yüzde 8.53 oldu] 2016 yılı enflasyonu yüzde 8.53 oldu

ENFLASYON VERİSİ ETKİLEDİ

XTB Menkul Araştırma Müdürü Arzu Toktay: "Dolar/TL, Aralık ayı enflasyon rakamında beklentilerin üzerinde gerçekleşme ve dışarıda Dolar endeksinde yükseliş ile rekor tazeledi. Günün şu ana kadar görülen yüksek seviyesi 3,6000 bu seviyenin yukarı yönde kırılması durumunda bir sonraki hedef 3,6530 olarak görünüyor. Döviz piyasası Amerikan ekonomisi ve dolar pozitif beklentilerin ne ölçüde fiyatlandığını kestirmekte zorlanıyor. Bu nedenle, piyasa için kolay olan en azından 20 Ocak tarihi ekadar güçlü olanın yanında durmak.

Dışarıdaki hareketi bu şekilde özetlerken haftanın son işlem gününde açıklanacak tarım dışı istihdam verisini bu hareket için tehdit olarak görüyoruz. Bir başka deyişle doyuma ulaştığı izlenimi veren istihdam raporu ile doların yükselişi hız kesebilir. Tekrar içeriye dönünce,yükselen enflasyon rakamları ardından 24 Ocak tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın atacağı adım ve 27 Ocak Fitch değerlemesi gündemi oluşturuyor. Mevsimsel eğilim olarak her sene Ocak ayının ikinci yarısından itibaren geri çekilme yaşanan Dolar/TL paritesinde beklenen bu hareket gecikebilir. Yüksek kur etkisi reel ekonomiye yansırken yurt dışı kurumların hükümetin aldığı ekonomik tedbirleri sadece tampon olarak görmesi de moralleri bozuyor. Bu kötümser havada Dolar/TL'sı paritesi 3,5000 üzerinde kaldığı sürece yeni zirveler hedefliyor."

TL NEGATİF AYRIŞTI

KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Türk lirasının yeni yıldaki işlemlerde de değer kaybı eğiliminin devam ettiği ve mevcut haber akışı ile beraber kurlardaki yukarı hareketin ivme kazandığı görülmektedir. Sabah ilk işlemlerin 3,54 seviyelerinde gerçekleştiği USDTRY paritesi, ilk yukarı yönlü hareketine beklentilerden çok yüksek gelen enflasyon verisi ile başladı. 3,58 seviyelerine tırmanan kurun yukarı hareketini gelen siyasi açıklamalar sonrasında genişlettiği görülmektedir" dedi.

Erkan şöyle devam etti: "Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamada OHAL'in 3 ay uzatılmasına ilişkin kararın bu hafta Meclis’te görüşüleceğini ve bir karara bağlanacağını söyledi. Bununla birlikte sabah gelen enflasyon verisi ile yukarı yönlü hızlanmış olan USDTRY daha da ivmelendi. USDTRY, 3,60'a kadar tırmandı.

Bu hareketiyle TL’nin diğer GOÜ para birimlerinden negatif yönde ayrıştığı görülmektedir. Günlük hareket bazında %1,2 değer kaybeden TL’den sonra en çok değer kaybeden para birimleri CEE (Orta ve Doğu Avrupa) grubundan %0,4 değer kaybıyla BGN, CZK ve HUF olmuştur.

Jeopolitik risklerin güvenlik riskine dönüşmüş olması ve karışık olan siyasi ajanda ile beraber, USD’de 20 Ocak’tan sonra görülebilecek ivmelenme, aynı zamanda Aralık enflasyon verisinin Türkiye’nin reel getirisini negatife çevirmiş olması, 27 Ocak’taki Fitch not açıklamasının yarattığı risk gibi endişeler ilk çeyrekte öngördüğümüz 3,60 seviyesinin çok çabuk görülmesine neden olmuştur. Saydığımız faktörler nedeniyle kısa dönemde piyasa oynaklığının devam etmesi ve TL’nin değer kayıplarını genişletmesi riski ağır basmaktadır"

GÜNDEM ŞEKİLLENMEYE BAŞLADI

Küresel piyasalarda tatillerin yavaş yavaş ortadan kalkmasıyla birlikte piyasaların gündemi de şekillenmeye başladı. Piyasalarda ilk olarak Cuma günü açıklanacak ABD tarımdışı istihdam verisi izlenecek. Diğer taraftan 20 Ocak'ta Donald Trump'ın ABD başkanlığını devralması, 27 Ocak'ta ise Fitch'in kredi notu değerlendirmesi ilk etapta izlenecek önemli gelişmeler olacak.