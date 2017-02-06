DOLAR 3,68'İN ALTINI GÖRDÜ

Dolar 3,68'in altını gördü

Aşağı yönde bir seyir izleyen dolar/TL 3,68 seviyesinin altında dengelendi.

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Geçtiğimiz hafta ABD'den açıklanan verilerle dolar/TL paritesinin düşüşü hızlandı. Bu durum yeni haftada da devam ediyor.
 
ABD'de açıklanan veri seti öncesinde 3,75 TL seviyesinde seyreden dolar, açıklamaların ardından küresel piyasalarda değer kaybetti. Türkiye'de ise bir ayın en düşük seviyesine geriledi ve 3,6979'u gördü.
 
3,68'İN ALTINDA
 
Yeni haftaya 3,69'dan başlayan dolar/TL 3,6728'ü gördü. Daha sonra 3,6760 seviyesinde dengelendi.
 
Öte yandan avro/TL yüzde 0,70 değer kaybı ile 3,9570, sterlin/TL de yüzde 0,5 gerileyerek 4,5910'dan işlem görüyor.
 

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