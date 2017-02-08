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DOLAR BAŞ DÖNDÜRÜYOR ! YENİDEN O SEVİYEYİ AŞTI

Dolar baş döndürüyor ! Yeniden o seviyeyi aştı

Dolar yeniden 3.75 TL seviyesini aşarken, euro da 4 liranın üzerine çıktı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın finans sektörünü eleştiren konuşmasının ardından, küresel piyasalardaki gelişmelere de bağlı olarak yönünü yukarıya çeviren dolar ve euro yükselişini sürdürüyor. Dolar bir haftadan sonra yeniden 3.75 lirayı euro da 4 lirayı geçti. Dolar 3.7553 lira, euro da 4.0021 liradan işlem görüyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) dünkü Ekonomi Şurası'nda konuşan Erdoğan, "Ülkemin faiz politikasından şikayetçiyim, bu faiz politikasıyla ülkem kalkınmaz; bu politika aslında bir sömürü aracıdır" dedi.

Erdoğan konuşmasında ayrıca, "Finans sektörünün patronlarını insafa davet ediyorum başta kamu bankaları olmak üzere; Merkez Bankası'nın ilan ettiği faizi ikiye katlayarak kredi vermeye yeltenirsen, yüzde 15-16-17 ile bir yere varamayız" dedi.

Erdoğan'ın bu sözlerinin piyasalarda Merkez Bankası'na "müdahale" olarak algılanması üzerine, bu konuşması öncesinde 3.71 lira düzeyinde olan dolar, hızlı bir çıkışla 3.74 lirayı da aşmıştı.

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