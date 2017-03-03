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DOLAR ENFLASYON RAKAMLARINDAN SONRA FIRLADI

Dolar enflasyon rakamlarından sonra fırladı

ABD Merkez Bankası'nın faiz artırma sinyali ve enflasyon verisi doları uçurdu.

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay içinde faiz artırma olasılığının yüzde 85'e kadar çıkmasıyla küresel piyasalarda güç kazanan dolarda artış sürerken enflasyonun beklenenden yüksek çıkması da artışı tetikledi.

Dolar enflasyonun açıklandığı saat 10.00'da 3.73 liraya; 10.15'te 3.7411 liraya kadar yükseldi. Haftanın son gününe, 3.9297 lira ile başlayan euro da enflasyon açıklamasıyla 3.9429 liraya çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin çeşitli platformlarda yaptığı konuşmalar ve ABD ekonomisine ilişkin pozitif veriler, yeni bir faiz artışının yakın olduğu beklentilerini artırıyor.

Küresel piyasalarda faaliyet gösteren birçok aracı kurumun analist ve ekonomistleri ile işlemcilerinin öngörülerinden derlenen verilere göre, Fed'in bu ay faiz artırma olasılığı yüzde 85 düzeyine kadar yükseldi.

ABD'de dün açıklanan "işsizlik maaşı başvuranları"nın 44 yılın en düşü düzeyine gerilemesi de, faiz artışının yaklaştığına ilişkin önemli bir öncü veri olarak kabul edildi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, geçen hafta işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 1973 yılından bu yana en düşük düzeyine geriledi.

DHA
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