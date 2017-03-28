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DOLAR ERİYOR ! SON 5 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Dolar eriyor ! Son 5 ayın en düşüğünde

ABD Doları, Trump yönetiminin sağlık alanındaki başarısızlığının ardından dolar 5 ayın en düşük seviyesine geriledi.

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ABD doları, Donald Trump yönetimi ve Cumhuriyetçi Parti'nin sağlık tasarısında yaşadığı başarısızlığın ardından başlıca rakipleri karşısında yaklaşık 5 ayın en düşük seviyesini gördü.

Doların, euro, yen, sterlin, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere en büyük altı rakibine karşı performansını ölçen Uluslararası Dolar Endeksi yüzde 0,7 düşüşle 98,86'ya gerileyerek, 11 Kasım'dan beri en düşük düzeyini kaydetti.

Öte yandan, uluslararası piyasalarda TSİ 00.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0864, sterlin/dolar paritesi 1,2557, dolar/yen paritesi 110,61 ve dolar/TL paritesi 3,6067 seviyelerinden işlem görüyor.

Emtia piyasalarında ise altının siyasi belirsizlik nedeniyle artan "güvenli liman" alımlarıyla yükselmesi öne çıktı. Altının ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 1.254,90 dolara tırmanarak son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Brent tipi ham petrolün varili ise 50,96 dolarla yatay seyrederken, ABD tipi petrolün varil 47,84 dolara geriledi.

AA
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