DOLAR FİYATLARINDA RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Dolar fiyatlarında rüzgar tersine döndü

Yeni haftaya 3.87 seviyesinde başlayan dolar, düşüşe geçti.

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Yeni haftaya 3.87 seviyesinden başlayan dolar fiyatları Merkez Bankası'nın adımlarıyla sert düştü. Kur 3.80 seviyesinin altını gördü. Borsa İstanbul ise son 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Dolar fiyatları Merkez Bankası'nın hamleleriyle düşüşe geçti. Kur bu sabah güne 3.8750 seviyesinden başlarken ilerleyen saatlerde gevşedi. Dolar/TL gün içerisinde en düşük 3.7995 seviyesini gördü. Dolar fiyatları saat 14.01 itibari ile 3.8060 seviyesinden işlem gördü.

Kur bu yıl ilk kez gelişmekte olan para birimlerinden pozitif ayrışıyor.

TL bugün dolar karşısında yaklaşık yüzde 1 değer kazancı ile işlem görürken benzer gelişmekte olan para birimlerinde ise genelde değer kaybı hakim.

TCMB'nin ortalama fonlama maliyetindeki 2 puanlık artışa dikkat çeken bankacılar eleştirilerin devam etmesine karşın TL faizinde dolaylı yoldan da olsa 2 puanlık artışın "ciddi bir faiz artışı" olduğunu belirttiler.

EURO DA GERİLİYOR

Euro/TL ise 4.1552 seviyesinde güne başladı. Kur en düşük 4.0635 seviyesini görürken saat 14.01 itibari ile 4.0675 seviyesinden işlem gördü.

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