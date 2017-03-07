Dolar güne böyle başladı

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,7030 liradan alınan dolar 3,7050 liradan, 3,9210 liradan alınan euro ise 3,9230 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7080, liradan, euro ise 3,9320 liradan satılmıştı.

Fed'in yanı sıra yüksek enflasyon, referandum ve jeopolitik gelişmeler gibi iç gelişmeler kurda etkili oluyor.



Merkez Bankası likidite sıkılaştırma adımlarını kuvvetlendirerek devam ettiriyor.



Gelecek hafta 15 Mart'ta Fed, 16 Mart'ta da Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Bu iki karar kurun yönünde belirleyici olacak.