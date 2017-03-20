Dolar haftanın ilk gününe böyle başladı

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6240 liradan alınan dolar 3,6260 liradan, 3,9020 liradan alınan euro ise 3,9040 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6170, liradan, euro ise 3,8920 liradan satılmıştı.
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