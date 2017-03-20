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DOLAR HAFTANIN İLK GÜNÜNE BÖYLE BAŞLADI

Dolar haftanın ilk gününe böyle başladı

Piyasalarda dolar 3,6260 liradan, euro ise 3,9040 liradan haftaya başladı.

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İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6240 liradan alınan dolar 3,6260 liradan, 3,9020 liradan alınan euro ise 3,9040 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6170, liradan, euro ise 3,8920 liradan satılmıştı.

İHA
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