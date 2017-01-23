Dolar için kritik hafta

Dolar için kritik haftaya girildi. Bu hafta içi Merkez Bankası faize, Fitch nota karar verecek....

Piyasalar için önemli kilometre taşlarından biri olan ABD başkanlık değişimi tamamlandı. eni başkan Donald Trump resmen görevine başladı. Bu haftadan itibaren yapacağı açıklamalar ve icraatlar ile bu konudaki belirsizlikler azalmaya başlayacak. Türkiye piyasalarını yoğun şekilde etkileyen güçlü veri ve olay akışı bu haftayla sona erecek. Piyasaların beklediği faiz ve not kararı bu hafta içi açıklanacak.

MERKEZ FAİZ KARARINI VERECEK

Yarın Merkez Bankası rutin faiz kararlarından birini verecek. Bu karar, hafta sonu Fitch’in yatırım yapılabilir ülke notunu indirip indirmeyeceğine göre bir hazırlık amacıyla da verilebilir. Ancak biz not indiriminin önemli ölçüde fiyatladığını düşünüyoruz.

- Merkez Bankası’nın faiz kararını etkileyecek gelişmelerden biri de Anayasadeğişikliğinin Meclis’ten geçmesi oldu. Ana siyasi belirsizlikte belli bir aşama geride kaldı. Bundan sonra referandum kampanyasına ve sonucuna odaklanılacak. Sonucu yaklaşık iki ay sonra göreceğiz.

- Eğer “hayır” oyu çıkar ve referandum reddedilirse hükümet güvensizlik oyu olarak algılayıp erken seçime gidilebilir. Nitekim bu yönde yetkililerin açıklamaları oldu. Referandumun kabulü ve devamında ise bir erken seçimin gündeme getirilmemesi şartıyla yeniden ekonomiye odaklanmak mümkün olabilir.

FİTCH NOT KARARINI AÇIKLAYACAK

Bir çok toplantılarda not indirimi sinyali veren Fitch Türkiye'ye ilişkin kararını 27 Ocak'ta açıklayacak.

- Bu hafta ile birlikte Türkiye piyasalarını yoğun bir şekilde etkileyen güçlü veri ve olay akışı kısmen geride kalacak. Ocak ayındaki yüksek oynaklığın ve yüksek dozda negatif ayrışmanın yerini şubattan itibaren biraz daha sakin ve kısmen pozitif bir gidiş alabilir. Ocak ayı ile birlikte muhtemelen yılın en zor ayı da geride bırakılacak. Bu açıdan 2017 negatif gelişmeleri önden yüklemeli bir yıl olmaya aday gibi görünüyor.