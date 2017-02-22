Dolar kritik seviyenin altında

Güne 3.62 seviyesinden başlayan dolar fiyatlarında düşüş sürüyor. Kur, 3.60 seviyenin altını görerek kritik seviyenin altına geriledi. Kurda Merkez Bankası'nın sıkı duruşunun etkisi sürerken, Fed toplantısına ilişkin tutanakları bekleniyor.

Dolar/TL'de iyimser seyir devam ediyor. Güne 3.62 seviyesinden başlayan dolar fiyatları 3.5980 ile ile kritik seviyenin altını gördü. TCMB'nin sıkı duruşunu korumasının etkisiyle TL'de değer kazanma eğilimi devam ederken, Fed yetkililerinin açıklamaları ardından piyasalar bu akşam açıklanacak olan son Fed toplantısına ilişkin tutanakları bekliyor.

Dün saat 16.54'te 3.6270/3.6299 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah güne 3.62 seviyesinden başladı. Kur sonrasında düşüşünü sürdürerek 3.60 seviyesinin altına gerileyerek 6 Ocak'tan beri en düşük seviyeye geriledi. Dolar/TL, en düşük 3.5980 seviyesini gürürken, saat 16.11 itibari ile 3.6045 seviyesinden işlem gördü.

EURO DA GERİLİYOR

Euro fiyatları ise güne 3.82 seviyesinde başlarken ilerleyen saatlerde düşüşünü sürdürerek en düşük 3.7805 seviyesinin altını gördü. Euro/TL saat 16.11 itibari ile 3.7892 seviyesinden işlem gördü.

PİYASALARIN GÜNDEMİ

Yurt içinde bugün saat 14.30'da Şubat ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri açıklanacak. Yurtdışında ise saat 12.00'de Almanya Ifo endeksi, saat 12.30'da İngiltere GSYH, saat 13.00'te Euro bölgesi TÜFE, saat 18.00'de ABD ikinci el konut satışları, saat 22.00'de ise FOMC tutanakları açıklanacak.

Dolar, akşam saatlerinde açıklanacak olan Fed toplantı tutanakları öncesinde yönünü aşağı çevirirken, Avrupa'da seçimler kaynaklı siyasi belirsiz euro üzerinde baskı yaratmayı sürdürüyor.

Yatırımcılar son günlerde Fed yetkililerinden gelen sıkılaştırma yanlısı açıklamaların ardından para politikasının yönü hakkında ipuçları için 1 Şubat'ta sona eren Fed toplantısının tutanaklarını yakından izliyor.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester Pazartesi günü yaptığı bir konuşmada ekonominin bu şekilde performans göstermeyi sürdürmesi halinde faizlerin yükseltilmesi konusunda "rahat" olacağını belirtmişti.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da enflasyon, üretim ve diğer makro verilerin ABD ekonomisinin büyümeye devam ettiğini gösterdiği sürece Mart ayı ortasında faiz artırımını destekleyeceğini basına yaptığı açıklamada ifade etti.

DOLARDA BASKI AZALDI

AHL Forex notunda dolar endeksinde 101.50 seviyesine varan yükselişe karşın TL'nin güçlü duruşunu sürdürdüğü belirtilerek, "Dolar baskısının nispeten azaldığını gördüğümüz TL varlıkları TCMB müdahalelerine cevap vermeye devam ediyor. Bugün açıklanacak olan bir önceki Fed toplantısının ayrıntılarını taşıyan FOMC tutanakları piyasa fiyatlamalarında etkili olacaktır. Dolar/TL'de 3.5970 desteği zayıf görünümün devamında ilk etapta ön planda olacak. Yukarıda ise var olan trendin bozulması açısından geçilmesi gereken bir 3.6430 direnci bulunuyor" denildi.

Dolar endeksi dün altı günün zirvesi olan 101.600'e kadar yükseldikten sonra yönünü aşağı çevirerek hafif bir düşüşle 101.35'te bulunuyor.

Euro ise Fransa'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde AB karşıtı aday Marine Le Pen'in anketlerde önde gitmesi nedeniyle baskı altında bulunuyor. Dün 1.0526 dolara kadar gerileyen euro bugün yüzde 0.1 yükselişle 1.0547 dolardan işlem görüyor. Euro bölgesi imalat sektörünün beklentilerden daha hızlı büyüdüğünü gösteren PMI verisi ise euroya destek oluyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında ise 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.84, valörde son işlemde yüzde 10.84 seviyesindeydi.

Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı iki yıllık gösterge tahvilde bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.20, valörde son işlemde yüzde 11.22 seviyesindeydi.