DOLAR NE KADAR ?

Dolar ne kadar ?

Dün 3.77'ye kadar gerileyen dolar güne 3,78 seviyesinden başladı.

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Dün akşam saatlerinde 3,77 civarında olan dolar/TL, bu sabah güne saat 0829'da 3,7800/3.,819 seviyesinde başladı. 

Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın ilk enflasyon raporunu açıklaması ve likidite önlemlerinin devam edeceğine yönelik verdiği mesajlar ardından dolar/TL'de sakin bir seyir izlenirken bankacılar bugün kur ve faizde küresel piyasaların öncü verilerin ve TCMB likidite adımlarının izlenmeye devam edileceğini söylediler.

Kısa vade için TL'de en kötünün geride kalmış olabileceği beklentisiyle yabancıların kısa pozisyonlarını kapatmasının ardından dolar/TL tarihi rekor seviyelerinin oldukça altında seyrini sürdürüyor.

4,07'li seviyelerde güne başlayan euro/TL ise 4.0784/4.0812 seviyesinde işlem görüyor.

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