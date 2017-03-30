DOLAR NE KADAR ?

Dolar ne kadar ?

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın tutuklanamasının ardından yönünü yukarı çeviren dolar güne 3.64 TL'nin üzerinde başladı.

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Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, ABD’de Reza Zarrab’ın yargılanma süreci ile bağlantılı olarak tutuklanmasının ardından dün sert satış baskısı altında kalan TL’de bugün daha yurtdışı odaklı bir seyir öngörülüyor.

Bankacılar bu süreçte Halkbank’ın eurobond ihracının ve ABD’deki yargılanma sürecinin ve bugün ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Türkiye’ye gerçekleşeceği ziyaretin yakından takip edileceğini ancak yeni bir gelişmeye kadar TL’ye de yeni bir etki beklenmediğini belirttiler.

Analistler olayın politik bir konuya dönüşüp bankayı da olumsuz etkilemesinden endişelendiklerini belirtirken Hakan Atilla’nın ABD’de görevli olarak yer aldığı yatırımcı görüşmeleri tamamlanan Halkbank’ın eurobond ihraç süreci de piyasalarca yakından izleniyor.

Bugün iç piyasada Şubat ayı yabancı ziyaretçi sayısı, Mart ayı ekonomik güven endeksi takip edilirken dış piyasalarda ise ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ABD GSYH verileri izlenecek.

Küresel piyasalarda dolar, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) genişlemeci para politikasından geri adım atmayacağı sinyalini vermesinin ardından diğer altı büyük para birimi karşısında dokuz günün zirvesinde seyrederken TL ise güne 3.65 ile düne göre anlamlı bir değişim göstermeyerek başladı.

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