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DOLAR REKOR KIRDI

Dolar rekor kırdı

Güne 3.53 TL seviyesinde başlayan dolar, enflasyon verisinin açıklanmasının ardından rekor kırdı.

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Güne 3.53 seviyesinin üzerinde başlayan dolar/TL, beklentinin üzerinde gelen enflasyon verisi ve siyasi gelişmeler sonrası 3.60 seviyesini görerek yeni zirvesini gördü. Euro ise 3.7350 seviyesinde işlem görüyor. Dolar daha önce en son 2 Aralık günü 3.5923 seviyesini görmüştü.

Dolar/TL, enflasyon verisi öncesi 3.54 seviyesinde seyrederken; beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası 3.59 seviyesini aşarak 3.60'ı gördü.  Dolar/TL, saat 13.37 itibari ile bankalararası piyasada 3.5870 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda doların altı büyük para birimi karşısındaki hareketini takip eden dolar endeksi yeni yıla yüzde 0.5 yükselişle başlarken, ABD'de faizlerin artacağı beklentileri endeksin yükselişine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Dolardaki değer kazancı gelişmekte olan ülkelerin genelinde olduğu gibi dolar/TL'yi yukarı yönlü etkilemeye devam ediyor.

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