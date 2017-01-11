DOLAR VE EURO DURDURULAMIYOR ! YENİ REKOR...

DOLAR VE EURO DURDURULAMIYOR ! YENİ REKOR...

Dün rekor üstüne rekor kıran dolar ve euronun yükselişi devam ediyor.

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Ardı ardına gelen rekorlar sonrası Merkez Bankası'nın müdahalesi ile 3,75 seviyelerine kadar inen dolar bu sabah yeniden yükselerek rekor kırdı. 3.8925 ile yeni tarihi zirveyi gören dolar 3.85 seviyesinde işlem görüyor. Euro ise 3.4189 seviyesini gördü.

Rekor üstüne rekor kıran dolarda Merkez Bankası'nın son müdahalesi de işe yaramadı. Son dönemde gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışması hızlanan TL'nin bu sabah bir ara dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 2.5'i aşarken, dolar/TL 3.8950'ye kadar yükselerek yeni tarihi zirveyi test etti.

Euro/TL de 4.1083'e kadar yükselirken, TL'nin euro karşısındaki değer kaybı da yüzde 2'yi aştı.

Sabah saatlerinde hacimsiz piyasada görülen sert yükselişin ardından saat 08.35'te dolar/TL 3.8550/3.8660, euro/TL ise 4.0674/4.0733 seviyesinde bulunuyor.

Sepet bazında TL'de 4.0017'ye kadar yükseldikten sonra aynı saatte 3.9600/3.9613 seviyesinde.

''İLAVE ADIMLAR ATILABİLİR'' MESAJI

Merkez Bankası dün piyasaya 1,5 milyar dolar ek kaynak sağlamış yaptığı açıklamada da "Piyasalardaki gelişmeler yakindan izlenmekte olup, gerekli görülmesi halinde, ülkemizde fiyat istikrarını ve finansal istikrarı korumak üzere ilave adımlar atılabilecek" denilmişti.

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