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DOLAR VE EURO GÜNE NASIL BAŞLADI ?

Dolar ve euro güne nasıl başladı ?

Dolar 3,6030 liradan, avro 3,8180 liradan güne başladı

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Kapalıçarşı'da 3,6010 liradan alınan dolar 3,6030 liradan satılıyor. 3,8160 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,8180 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5950 lira, avronun satış fiyatı ise 3,8110 lira olmuştu.

AA
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