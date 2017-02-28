Dolar ve euro güne nasıl başladı ?

Kapalıçarşı'da 3,6010 liradan alınan dolar 3,6030 liradan satılıyor. 3,8160 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,8180 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5950 lira, avronun satış fiyatı ise 3,8110 lira olmuştu.
Dolar 3,6030 liradan, avro 3,8180 liradan güne başladı
Kapalıçarşı'da 3,6010 liradan alınan dolar 3,6030 liradan satılıyor. 3,8160 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,8180 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5950 lira, avronun satış fiyatı ise 3,8110 lira olmuştu.