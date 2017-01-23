Dolar ve euro yeni haftaya böyle başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık yemin töreninde yaptığı konuşmanın ardından küresel piyasalarda gerileyen dolar, yeni haftaya 3.77 liraya kadar çıktı.



Trump, başkanlık yemin töreninde yaptığı konuşmanın, "korumacı ekonomi politikaları" uygulayacağı yönünde işaretler taşıması ve daha önceki konuşmalarında yaptığı "vergi indirimleri ve ekonomiye destek" vaatlerine yer vermemesi, doların küresel piyasalarda gerilemesine neden oldu.

Geçen haftayı 3.7680 lira düzeyinde kapatan dolar yeni haftaya 3.75 lira düzeyinde başladıktan sonra 3.77 liraya kadar yükselirken, Trump'ın konuşması sonrasında 1.07 doların üzerine çıkan euro da 4.0546 liraya kadar yükseldi.