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DOLAR VE EURO YERİNDE SAYIYOR

Dolar ve Euro yerinde sayıyor

Dolar 3,6310 liradan, avro 3,8440 liradan güne başladı

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İstanbul serbest piyasada dolar 3,6310, avro 3,8440 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 3,6290 liradan alınan dolar 3,6310 liradan satılıyor. 3,8420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,8440 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6240 lira, avronun satış fiyatı ise 3,8490 lira olmuştu.

Küresel Piyasalar İmalat Verilerine Odaklandı

Küresel piyasalar genel olarak pozitif görünümünü korurken, bugün açıklanacak imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yatırımcıların odak noktasında olacağı belirtiliyor.

ABD'de dün resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem yapılmazken, dolar endeksi uluslararası piyasalarda, cuma günkü yükseliş eğilimini sürdürerek 101 seviyesinin üzerine çıktı. Brent petrol ve altının ons fiyatları ise bugün Asya piyasalarında, içinde bulundukları dar bantta yatay bir seyir izliyor.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi PMI verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesine ve atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin özellikle dolar üzerinde baskı yarattığını ifade etti.

Avrupa'da dün açılanan tüketici güven endeksinin beklentilerin altında kalmasına karşın son dönemde makroekonomik verilerin ekonomideki toparlanmaya işaret etmesinin yatırımcılarda risk iştahını artırması ile Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,60 yükseldi. İngiltere ve Fransa borsalarında ise yatay bir seyir izlendi.

Bugün Japonya'da açıklanan imalat sanayi PMI verisinin beklentilerden iyi gelmesinin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kazandı.

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da dün BIST 100 endeksinin analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdiği 89.500 seviyesinde etkisini artıran kar satışlarının, döviz kurlarındaki düşüş eğilimiyle sınırlandığı gözlendi. Endeks, dün günü yüzde 0,27 azalışla 88.588 puandan tamamladı.

Dün 3,6132 ile son 1,5 ayın en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,6320 seviyelerinde dengelendi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

11.30 Almanya, şubat ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi şubat ayı imalat sanayi ve imalat dışı PMI

17.45 ABD, şubat ayı imalat sanayi PMI

AA
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