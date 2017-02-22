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DOLAR VE EURODA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Dolar ve euroda düşüş devam ediyor

Serbest piyasada dolar 3,6190 liradan, euro ise 3,8180 liradan güne başladı.

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İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6170 liradan alınan dolar 3,6190 liradan, 3,8160 liradan alınan euro ise 3,8180 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6290, liradan, euro ise 3,8240 liradan satılmıştı.

İHA
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