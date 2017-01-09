Dolar ve eurodan yeni rekor

Küresel piyasalarda tırmanışını sürdüren dolar ve parite etkisiyle yükselen euro, yeni haftaya yeni rekor düzeylere tırmanarak başladı.



Dolardaki küresel değer kazancı ve devam eden lokal endişelerle dolar/TL 3.70 seviyesini aşarak güne yeni tarihi zirvesinden başladı. Kur saat 11.57 itibari ile bankalararası piyasada 3.7010 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL ise 3.9089 seviyesini görerek rekor kırdı. Bankacılar kurda küresel piyasaların ve lokal siyasi gelişmelerin izleneceğini söylediler.

Küresel piyasalarda dolar geçtiğimiz Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin maaş artışlarında bir ilerleme görüldüğünü göstererek 2017 için daha fazla faiz artışı ihtimalini güçlendirmesiyle beraber değer kazanıyor. Dolar endeksi 14 yılın zirvesinin hemen altında işlem görüyor.