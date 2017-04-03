Dolar yeni haftaya böyle başladı

Türkiye ekonomisinin beklentilerin üzerinde büyümesinin desteğiyle cuma günü yönünü aşağı çeviren dolar/TL, TCMB'nin BIST kotasyon ile fonlama yapmaması ardından geriledi.

Dolar bankalararası piyasalarda 3,63'ün altına geriledi. Euro 3,86'ın üzerinde hareket ediyor.

Güney Afrika'ya ilişkin endişelerin gelişmekte olan para birimlerini baskılamasıyla dolar cuma günü 3,65'in üzerini görmüştü.

Piyasalar bugün açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor.



ABD’de son Fed toplantısının tutanaklarının yayınlanacağı bir hafta olacak. Cuma günü de mart ayı istihdam verileri piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Tarımdışı istihdamda güçlü bir artış halinde ABD'de faizlerin haziranda artırılabileceği fiyatlamasının güçlenebileceği belirtiliyor.