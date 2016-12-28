Dolarda son durum

Dolar/TL, küresel piyasalardaki sakin seyre paralel güne 3,52 seviyelerinde yatay başladı.

Dün 3,51'in üzerinde güne başlayan dolar/TL, 3,5050'ye gerilese de yükselişe geçerek 3,5274'ü gördü ve günü yüzde 0,26 artışla 3,5217'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay başladı ve saat 09.55 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 3,5270'ten alıcı buluyor. Şu dakikalarda avro/TL yüzde 0,17 primle 3,6925 seviyesinden, sterlin/TL ise yüzde 0,26 yükselişle 4,3340'dan işlem görüyor.

Analistler, uluslararası piyasalarda işlem hacminin düşük seyrettiğini ve dolar/TL'nin de buna bağlı olarak dar bant içinde hareket ettiğini kaydederek, teknik açıdan 3,50 seviyesinin destek, 3,55 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu dile getiriyor.